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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"ليوناردو" و"سابينا تكنكس" توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق نظام Miysis DIRCM

صدى البلد

 نظمت الدائرة المالية في حكومة دبي ندوة بعنوان "الاستدامة المالية الحكومية" حضرها ما يقرب من 250 عضوا في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين وبمشاركة كل من بلدية دبي وبلدية الحمرية بالشارقة وذوي الاختصاص.

 

وهدفت الندوة التي دعت إليها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين إلى تعريف المشاركين بالاستدامة المالية الحكومية وأهمية الدور الذي تلعبه كل من الموازنة العامة والدين العام في المالية الحكومية بوصفهما من أهم عناصر السياسة المالية في تحقيق هذه الاستدامة سواء من خلال الانضباط المالي أو إدارة الدين العام.

وتحدث في الندوة كل من عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية الذي تناول مفهوم الاستدامة المالية ومؤشراتها وعناصرها ومفهوم الانضباط المالي والدكتور شكري رجب العشماوي مدير قسم الدراسات والسياسات المالية في الدائرة الذي تحدث بدوره عن الكفاءة والفاعلية في إدارة الدين العام.

وأعرب عارف أهلي عن تقديره للدعوة التي وجهتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين إلى دائرة المالية لتقديم هذه الندوة ..مؤكدا حرص الدائرة على رفع الوعي بالمالية العامة ونشر المعرفة المالية التخصصية في الأوساط ذات العلاقة.

وقال: "اكتسب التعرف على مفهوم الاستدامة المالية الحكومية في ظل الظروف الراهنة ضرورة واضحة باعتباره مثالا على ما ينبغي لصناع السياسات ومتخذي القرارات تعلمه في أوقات الأزمات لضمان الاستجابة بطريقة مناسبة للمستجدات وتحسين الأداء المالي لحكوماتهم عبر تعزيز الانضباط المالي وما يرتبط به من قواعد مالية ملزمة بغرض تحقيق المصلحة العامة ممثلة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز أدوات السياسة النقدية والمالية بالإضافة إلى رفع أداء إدارة الدين العام بشكل يضمن تخطى المرحلة الحالية وتعزيز الاستدامة المالية الحكومية".

 

من جانبه لفت الدكتور شكري رجب العشماوي إلى أهداف الندوة ..موضحا أنها رمت إلى التعرف على مفهوم الاستدامة المالية الحكومية ومؤشراتها وعناصرها واستعراض مفهوم الانضباط المالي وأهميته وتبيان السبل التي يمكن عبرها تحقيقه بوصفه أحد عناصر الاستدامة المالية للحكومات.

 

وقال: "هدفت الندوة كذلك إلى التعريف بمفهوم الدين العام وأهدافه واستراتيجياته والتحديث الذي طرأ على مبادئه التوجيهية بجانب إيضاح السبل التي تسمح بالاستفادة من هذه المبادئ في ظل الوضع الراهن".

ليوناردو سابينا تكنكس حكومة دبي الاستدامة المالية الحكومية جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بلدية الحمرية

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