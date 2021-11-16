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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة البولندية: نهتم بالكوادر المصرية ونوفر لهم مميزات جاذبة للعمل

صدى البلد

 قال رئيس المكتب التجاري بالسفارة البولندية، جسكي جراد، إن بولندا تهتم بالكوادر المصرية، وتوفر لهم العديد من المميزات لجذبهم للعمل، كتوفير السكن والإقامة، مشددا إلى أنه من الضروري العمل على زيادة التبادل التجاري بين الطرفين المصري والبولندي.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المكتب التجاري بالسفارة البولندية، لبحث سبل التعاون وفرص الترويج.


وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص الترويج في عدة قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، والنقل والبنية التحتية، والأدوية والأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل. 
 

من جانبه، أوضح رئيس تطوير الأعمال بالمكتب التجاري بالسفارة البولندية، أن المكتب التجاري البولندي يعمل على مساعدة ودعم أي شركة مصرية ترغب في الاستثمار في بولندا، مضيفا أن المكتب التجاري سينظم في نهاية نوفمبر فعالية اقتصادية افتراضية، بحضور أكثر من 150 شركة بولندية، ومسؤولين بولنديين، وهي متاحة للحضور من أي شركة مصرية ترغب في تنمية استثماراتها في بولندا.

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