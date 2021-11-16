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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توقف الاجتماع دقيقتين لقراءة الفاتحة على روح النائب أحمد زيدان

النائب احمد زيدان
النائب احمد زيدان

أوقف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، اجتماع لجنة النقل والمواصلات عقب سماع نبأ وفاة  النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

 

وقال عابد انعي ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز  النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه اليوم وقد كان زميل لنا في برلمان ٢٠١٥ ، وبرلمان ٢٠٢٠ وكان من القامات الوطنية المميزة.

 

و توفي النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالي والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".

 

وكان يمر النائب أحمد زيدان، خلال الفترة الأخيرة، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات القاهرة.

 

وكانت قد تقدمت أسرة مكتب النائب أحمد زيدان، بخالص الدعاء لله عز وجل بالشفاء العاجل للنائب أحمد زيدان إثر الوعكة الصحية التي أصابته، 6 يوليو الماضي، وتم نقله لإحدى المستشفيات داخل القاهرة، داعين الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويجعل تعبه في ميزان حسناته.

 

النائب أحمد زيدان 

وتخرج النائب أحمد محمد زيدان، عضو مجلس النواب الراحل، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.

 

واعتبر زيدان عام 2016 هو عام الشباب المصري، موضحا أن أكبر دليل على تحركات الشباب ووعيهم السياسي هو مشاركتهم في مجلس النواب، وفوز 60 نائبا تتراوح أعمارهم من 25- 35 عاما.

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