اختتام فعاليات المعرض والملتقى العالمي لحقوق الإمتياز بدبي

اختتمت بدبي فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الإمتياز، وهو المعرض الأبرز في مجال توسيع انتشار العلامات التجارية وتعلم أساسيات حقوق الإمتياز وطرق إدارتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وشهد المعرض خلال اليومين الماضيين توافد كبير من قبل العلامات التجارية المتنوعة في كافة المجالات حيث كان المعرض أرضا خصبة للمستثمرين وأصحاب الخبرة الراغبين في التطور في هذا القطاع.

وأشاد الحضور من كبار المستثمرين والشركات وأصحاب المجال بمكانة دبي كبؤرة لاستقطاب الخبرات وجهودها الرائدة لتنمية قطاع حقوق الإمتياز وتوجيه أكبر عدد من أصحاب المجال للإستثمار فيه من خلال الترويج لعلاماتهم أو استقطاب علامات تجارية ناحجة والبدء بتطويرها ويعود ذلك إلى الموقع الإستراتيجي والمميز لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي عمل كنقطة جذب لكافة المهتمين بحقوق الإمتياز بالإضافة إلى تميز الإمارات الملحوظ في قطاعات السياحة والأغذية و التجزئة والتعليم وغيرها من المجالات.

وعملت هذه العلامات التجارية خلال المعرض على عقد الإجتماعات المهمة وتفعيل الصلات والروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من خلال منصات المعرض المتنوعة مما جعله قناة شاملة لتطوير المجال وتبادل الخبرات والتفاعل مع رواد الأعمال الآخرين.

كما أكدت العلامات التجارية الإقليمية على ثقتها الكبيرة في المعرض حيث أنه يعتبر الحدث الأبرز لإكتشاف أسواق جديدة والإلتقاء بمستثمرين جدد، فسجل المعرض انعقاد ما يقارب الـ 300 اجتماع بين العلامات التجارية والمستثمرين المهتمين في حقوق الإمتياز في المنطقة خلال دورته الخامسة.

وشارك في المعرض أكثر من 50 علامة تجارية من 19 دولة مختلفة اجتمعت في اليومين الماضيين لمناقشة أهم مستجدات القطاع وكان أبرزها Francorp Middle East،Simit Sarayi و Mindscrew Holding بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية من الدول المجاورة حيث شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتمكين 10 علامات تجارية سعودية .

وشهد المعرض تطوراً ملحوظاً في قطاعات جديدة ذات عوائد استثمارية كبيرة وتجسد ذلك في مشاركة صيدلية آستر والتي تمثل القطاع الصحي وتمتلك ما يقارب ال200 فرع على مستوى الدولة وتأمل للتوسع من خلال حقوق الإمتياز.

كما شهد المعرض مشاركة علامات تجارية رائدة في قطاع التعليم والترفيه واللياقة البدنية مما عاد بفوائد استثمارية مميزة.

وأتيحت كذلك الفرصة للعارضين للتواصل مع أكبر قدر ممكن من الجهات الراعية ورواد الأعمال والمعنيين بالمجال من خلال خدمات الحجز المسبق للإجتماعات مما عمل على إعطائهم منصة لعقد الشراكات وتطوير خدماتهم.

وصنف المعرض والملتقى العالمي لحقوق الإمتياز في دبي على أنه الحدث الأبرز لحقوق الامتياز لعام 2020 مما يؤكد الأثر الهائل لهذا الصرح التجاري والذي يعود بالنفع على كافة المشاركين وأصحاب الإمتياز .

وينظم المعرض والملتقى العالمي لحقوق الإمتياز سنوياً من قبل شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض -عضو في شركة اندكس القابضة دبي – بالشراكة مع شركة "فرنشايز سوق"- الشريك الاستراتيجي والمؤسس المشارك، وشركة فرانكورب الشرق الأوسط -الراعي البلاتيني والشريك الاستراتيجي وبدعم من هيئة السياحة في دبي.