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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتراما ليهم .. إبراهيم سعيد يطلب من أحمد فتحي وعبد الله السعيد الاعتزال دوليا

صدى البلد

طالب الكابتن ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، أحمد فتحي وعبد الله السعيد الاعتزال الدولي ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بموقع تويتر . 

وكتب ابراهيم سعيد " احمد فتحي وعبد الله السعيد احتراما ليهم  وتاريخهم مع الأهلي والمنتخب لابد من الاعتزال الدولي وحلو كده اوي ".

و أحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك الجابون، في المباراة التي تجمعهما، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء الهدف الثاني للفراعنة، من تمريرة من أفشة لـ محمد صلاح أصطدمت بحارس الجابون، ودخلت المرمى.
وبدأ منتخب مصر مباراة الجابون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 
خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش - محمد حمدي .
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية  - محمد مجدي "أفشة ".

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف.

 

قائمة البدلاء:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - أيمن أشرف - محمد النني - مصطفى محمد - محمود علاء - إمام عاشور - أحمد ياسين - مصطفى فتحي - محمد صلاح - محمد متولي "كناريا".

محمد صلاح عبد الله السعيد إبراهيم سعيد احمد فتحي

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