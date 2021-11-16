اختيار التشكيل صعب.. كيروش: لا أريد الاعتماد على محمد صلاح فقط

قال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الفراعنة استحقوا الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب في إطار الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأضاف “كيروش”، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "نجحنا في خلق فرص كثيرة أمام منتخب الجابون، وفي النهاية المنتخب الأفضل وهو مصر واستحق الفوز".

وتابع المدير الفني لمصر "عندما يظهر محمد صلاح داخل الملعب فالكل يتوقع أشياء مختلفة، ولكن الأهم الشكل الجماعي للفريق، وكل ما أسعى إليه أن يكون لكل لاعب دور، ولا أريد الاعتماد على محمد صلاح فقط".

وواصل “لعبنا بطريقة مختلفة، وعرفنا دروسا كثيرة وأشياء إيجابية أكثر ستساعدنا في المباريات القادمة، لعبنا 4 مباريات تعادلنا في واحدة وحققنا الفوز في 3 مباريات وأعتقد أنها نتائج جيدة".

وقال “في كرة القدم من الصعب الوصول إلي التوليفة الأمثل، المنتخب فقد لاعبين بسبب البطاقات الصفراء ولاعبين للإصابة، نضم 23 لاعبًا وليس 11 وعلى المدرب أن يلعب بـ23 أو 30 لاعبا ويمنحهم كلهم الثقة ولا يعتمد على المجموعة الأساسية فقط".

وأشار إلى أن اللاعبين الشباب يحتاجون إلى الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى الأفضل وانتظروا هؤلاء العناصر في المستقبل.