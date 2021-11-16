4 أسر بلا مأوى تستغيث بالمسئولين: عاوزين نعيش في بيت.. فيديو

اشتكى المواطن رباح عبد الحليم إبراهيم، بقرية زرقون التابعة لمحافظة البحيرة، من عدم وجود مأوى له هو وأسرته البالغه 18 فردا.



قال رباح لـ صدى البلد، إن أسرته كانت تسكن في أحد جوانب طريق المحمودية الإسكندرية الجديد الذي تم إزالته في المرحلة الأولى لتوسعة الطريق بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن منزله كان من ثلاثة طوابق يسكن فيه مع أسرته وأسر أشقاؤه الثلاثة المكونة من 18 فردا، ومع الهدم لم يقم موظف الحصر بإدراج منزلهم ضمن المنازل التي تم إزالتها، مما أدى إلى ضياع حقه في صرف المبلغ المالي المستحق له هو وأسرته "٧٠ ألف جنيه" على كل شقة.



وكشف رباح أن جميع جيرانه وجميع المنازل أخذت المقابل المادي لإزالة المنازل في وقت قصير جدا، وبسبب الخطأ من موظف الحصر لم تحصل أسرته على التعويض، رغم تقديم ما يثب من أوراق ومستندات بأن منزله تم إزالته ولم يدرج في المنازل المهدومة.





وأوضح أنه تقدم بالعديد من الشكوى للمسؤولين بمحافظة البحيرة دون رد على شكواه لارجاع حقه وهو وأشقاؤه، وخاصة أنه يعول أسرته ولديه إصابة في يديه تمنعه عن العمل.



ويستغيث رباح بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بمحاولة حل مشكلته هو وأسرته الفقيرة لصرف مستحقاتهم المالية أو توفير سكن له ولأفراد عائلته.

وللتواصل مع الحالة : 01061150032

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