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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

4 أسر بلا مأوى تستغيث بالمسئولين: عاوزين نعيش في بيت.. فيديو

صدى البلد

اشتكى المواطن رباح عبد الحليم إبراهيم، بقرية زرقون التابعة لمحافظة البحيرة، من عدم وجود مأوى له هو وأسرته البالغه 18 فردا. 
 

قال رباح لـ صدى البلد، إن أسرته كانت تسكن في أحد جوانب طريق المحمودية الإسكندرية الجديد الذي تم إزالته في المرحلة الأولى لتوسعة الطريق بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 

وأضاف أن منزله كان من ثلاثة طوابق يسكن فيه مع أسرته وأسر أشقاؤه الثلاثة المكونة من 18 فردا، ومع الهدم لم يقم موظف الحصر بإدراج منزلهم ضمن المنازل التي تم إزالتها، مما أدى إلى ضياع حقه في صرف المبلغ المالي المستحق له هو وأسرته "٧٠ ألف جنيه" على كل شقة.
 

وكشف رباح أن جميع جيرانه وجميع المنازل أخذت المقابل المادي لإزالة المنازل في وقت قصير جدا، وبسبب الخطأ من موظف الحصر لم تحصل أسرته على التعويض، رغم تقديم ما يثب من أوراق ومستندات بأن منزله تم إزالته ولم يدرج في المنازل المهدومة.

 

وأوضح أنه تقدم بالعديد من الشكوى للمسؤولين بمحافظة البحيرة دون رد على شكواه لارجاع حقه وهو وأشقاؤه، وخاصة أنه يعول أسرته ولديه إصابة في يديه تمنعه عن العمل. 
 

ويستغيث رباح بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بمحاولة حل مشكلته هو وأسرته الفقيرة لصرف مستحقاتهم المالية أو توفير سكن له ولأفراد عائلته.

 

وللتواصل مع الحالة : 01061150032

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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