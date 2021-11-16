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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسباب العنف لدى طلاب المدارس محاضرة تثقيفية بأسيوط

من فعاليات المحاضرة
من فعاليات المحاضرة

اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة المتنوعة بالأقاليم الثقافية، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية.

ونظم بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية لمناقشة كتاب "إعرف نفسك" تأليف حسام سالم، ألقاها عبد الحكيم عامر، ناقش خلالها أهداف الكتاب من مجالات المعرفة والمنطق وعلم الأخلاق، حيث كانت لأفكار فلسفة سقراط الأثر الكبير، فأصبحت أساس لأغلب أعمال الفلسفة الغربية موضحاً  أشهر مقولات سقراط بين الناس وهى مقولة "إعرف نفسك بنفسك".

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 بينما عقدت مكتبة فزارة الثقافية ندوة تثقيفية بعنوان "العنف لدي الطلاب" وذلك بمدرسة نزالي جنوب الإعدادية بنين، ناقش خلالها الشاعر أشرف رشاد أسباب العنف لدي الطلاب في المدارس، مؤكداً على وجود مشكلة خطيرة في العقود الأخيرة، تتمثل فى حيازة الطلاب للأسلحة مثل البنادق أو السكاكين، متطرقأ إلى أنواع العنف ويشمل العنف بين الطلاب، والإعتداءات البدنية للطلاب على موظفى المدرسة.


وأقامت مكتبة المنفلوطي العامة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "عظماء الدنيا وعظماء الآخرة" للدكتور مصطفي محمود بمقر المكتبة، حاضرها عبد الحليم عبدالوهاب الشوربجي، حيث أشار إلى المقالات المختلفة التى يحتويها الكتاب عن الغرب وأطماعه في الشرق الأوسط، بجانب بعض المقالات حول الجنة والنار، وأشارت إلى عظماء الدنيا وعظماء الآخرة.

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