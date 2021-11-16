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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية يزور جامعة الأقصر

أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تحتاج لمختلف المنح والورش التدريبية التي تقدمها السفارة الأمريكية في القاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خاصة كلية الطب الوليدة والتي تحتاج إلى منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 64، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تستحق الاهتمام لأنها ناشئة وفي عاصمة السياحة العالمية.

 
جاء ذلك خلال زيارة وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جامعة الأقصر، وضم الوفد إليكساندر مكليرن مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، ورانيا السيد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، وبسمة على مساعد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال برامج المنح التعليمية، على هامش فعاليات المحاضرة التعريفية التي ينظمها القطاع الثقافي بالسفارة عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت بكلية الفنون الجميلة، وتستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


من جانبه أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن تنظيم المحاضرة التعريفية يهدف إلى التعرف على برامج المنح التعليمية الممول من وزارة الخارجية الأمريكية الذي يوفر فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية، لافتا إلى أن الزيارة اشتملت على ورشتي عمل إحداهما خاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأخرى خاصة بطلاب الجامعة.

من جهتها، أشارت رانيا السيد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، إلى أن جامعة الأقصر تستحق أن تكون جامعة رائدة كونها في عاصمة التاريخ والحضارة ، لذا فنحن هنا اليوم لبحث احتياجات الجامعة وعقد الشراكات والتعاون وتفعيلها في أقرب وقت.

وأكدت أن برامج التبادل الثقافي الخاصة بالطلاب الجامعيين تؤهلهم للسفر للولايات المتحدة في فترات زمنية مختلفة وكيفية الإعداد والتقدم لها وفحص الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم لهذه البرامج.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدي مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، والدكتور سيد أبو دهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

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