أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر بشأن أحوال الطقس خلال الفترة الحالية.. فيديو

قالت لإيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة خفيفة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مؤكدة أن تلك الحالة ظهرت في السواحل الشمالية من محافظات الإسكندرية ومطروح والفيوم.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك الحالة من عدم الاستقرار متوقع أن تكون موجودة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتابعت إيمان شاكر، أن طقس الغد، متوقع أن تسقط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، مؤكدة أنه أيضا متوقع أن تسقط الأمطار على جزء من محافظات الوجه البحري.

توقع أن تسقط أمطار على القاهرة

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوة، انه متوقع أن تسقط أمطار على القاهرة مصحوبة بالبرق والرعد، مؤكدة أنه متوقع أن يستمر سقوط الأمطار يومي السبت والأحد القادمين.