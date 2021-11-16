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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أم لثلاثة أبناء.. تستغيث من تأخر حصولها على فيزا معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

استغاثت المواطنة غادة محمد علي القصبي القاطنه بعزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لموقع صدى البلد من عدم استخراج فيزا تكافل وكرامه لها رغم قبولها وتقديم جميع ألاوراق منذ أكثر من عام .

 

وقالت غادة إن لديها ثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية وزوجها ليس لديه أي عمل أو مصدر دخل ، وأنها من مستحقي معاش تكافل وكرامه وتقدمت بجميع الأوراق الخاصة بالمعاش وتم قبولها على الموقع الإلكتروني وإخراج اسمها في كشوفات المقبولين بالتضامن الاجتماعي دون استخراج الفيزا الخاصة بها لأكثر من عام .
 

وتناشد غادة المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن لمساعدتها في الحصول على الفيزا الخاصة بها للحصول على معلش تكافل وكرامه .
 

وللتواصل مع الحالة: 01096506699

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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