أم لثلاثة أبناء.. تستغيث من تأخر حصولها على فيزا معاش تكافل وكرامة

استغاثت المواطنة غادة محمد علي القصبي القاطنه بعزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لموقع صدى البلد من عدم استخراج فيزا تكافل وكرامه لها رغم قبولها وتقديم جميع ألاوراق منذ أكثر من عام .





وقالت غادة إن لديها ثلاثة أبناء في المرحلة الابتدائية وزوجها ليس لديه أي عمل أو مصدر دخل ، وأنها من مستحقي معاش تكافل وكرامه وتقدمت بجميع الأوراق الخاصة بالمعاش وتم قبولها على الموقع الإلكتروني وإخراج اسمها في كشوفات المقبولين بالتضامن الاجتماعي دون استخراج الفيزا الخاصة بها لأكثر من عام .



وتناشد غادة المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن لمساعدتها في الحصول على الفيزا الخاصة بها للحصول على معلش تكافل وكرامه .



وللتواصل مع الحالة: 01096506699





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