رئيس نقل البرلمان للنواب: تحدثوا مع أبناء دوائركم عن إنجازات الدولة

دعا النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أعضاء اللجنة، إلى التحدث والتواصل مع أهالي دوائرهم لنقل إنجازات الدولة المصرية لأن كثير من المواطنين لا يعلم حجم الانجازات التى تجري على أرض الواقع، مطالبا بضرورة التسويق الجيد للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية .

وأضاف علاء عابد خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبتين إيفلين متى وهناء فاروق، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة بورسعيد، أن مبادرة حياة كريمة لم تحدث من قبل فى منطقة الشرق الأوسط بل فى العالم كله، ولابد أن يتحدث عنها النواب فى دوائرهم للناس.

وأضاف علاء عابد: "إحنا مشكلتنا أننا مابنشوفش نفسنا كويس ومنشوفش الإنجازات التى تحدث كل يوم، في كل القطاعات وعلى سبيل المثال قطاع النقل، الناس فاهمة أن النقل هو هيئة السكة الحديد بس، لكنه موانئ وطرق ونقل بري وبحري ونهري، ويجب التسويق الجيد في الداخل والخارج لما يحدث من تطور وتنمية، وتطوير للبنية التحتية.