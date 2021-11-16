بعد الاجتماع الصيني - الأميركي .. ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند مستويات قياسية

سجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية الثلاثاء 16 نوفمبر، مدعومة بما يعتقد أنه علامات على تهدئة التوتر بين أميركا والصين، ونتائج أعمال قوية، وتصريحات مائلة للتيسير من رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

هذا وارتفع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:29 بتوقيت غرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.

كما سجلت مؤشرات قيادية ذرى جديدة، منها DAX الألماني وCAC40 الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.

وارتفعت أسهم شركات التعدين، التي لها انكشاف كبير على الصين، 0.5% في التعاملات المبكرة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم فودافون 4.6% بعد إعلان النتائج الفصلية.