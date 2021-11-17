محلل سياسي: كل السيناريوهات في المعركة الإنتخابية داخل ليبيا واردة .. فيديو

قال عبد الحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إن هناك عدد من الأسامي المطروحة، لخوض الإنتخابات الرئاسة الليبية، مؤكدا أنه يأتي على رأسها المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وأضاف عبد الحكيم معتوق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن باب الترشح لخوض الإنتخابات في ليبيا مفتوح لكل الأطياف السياسية، والفيصل هو الصندوق الإنتخابي.

الجماعات المسلحة في ليبيا قد ترفض خوض أسماء معينة

وتابع عبد الحكيم معتوق، أن الجماعات المسلحة في ليبيا قد ترفض خوض أسماء معينة في الترشح للإنتخابات في ليبيا، مؤكدا ان تلك الجماعات تمثل خطرا على ليبيا .

وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن كل السيناريوهات في المعركة الإنتخابية داخل ليبيا واردة.