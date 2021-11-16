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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار طبي: كريم بينكي ينشط الدورة الدموية

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود،

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن هناك ضرورة لتناول المياه بصورة جيدة ، واستخدام بعض الكريمات المرطبة للحفاظ على البشرة سواء في الصيف أو الشتاء، خاصة وأن الأشعة الضارة تتواجد  طوال العام.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي المعروف بفيتامين الجمال، وهذا الفيتامين ينشط الدورة الدموية، ويحفز على إنتاج الكولاجين، كما يحتوي على زبدة الشية والكاكاو لترطيب البشرة.

ولفتت إلى أن كثافة كريم بينكي خفيفة جدًا، ويناسب البشرة الدهنية للغاية، ويساعد على علاج الحبوب، خاصة وأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب الدهون الزائدة من البشرة لمنع ظهور الحبوب.

 

مستشار طبي: كريم بينكي يساعد على تقشير البشرة بدون أعراض جانبية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يساعد على تقشير البشرة بدون أي أعراض جانبية، خاصة وأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية مثل الكريمات التي تساعد على التقشير.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كريم بينكي مناسب جدًا لأصحاب البشرة الحساسة، خاصة وأنه يحتوي على معدن الزنك المضادة للالتهاب، مشيرة إلى أن كريم بينكي يستخدم يوميًا مرتين صابحًا ومساءً.

ولفتت إلى أن كريم بينكي ينصح باستخدامه بداية من الـ20 عامًا للحفاظ على صحة البشرة، ومن الممكن وضع الكريم بعد استخدام كريم بشكل مباشر.

 

دينا أبو السعود: “شاور بينكي هيخلي ريحة جسمك حلوة”

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن صابونة بينكي تحتوي على مكونات طبيعية من زيت زيتون وزبدة الشية، ومتوفرة بعدة أنواع مثل صابونة بينكي بالعسل والشوفان، وصابونة بينكي بالفحم، وصابونة بينكي بزيت جنين القمح.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن صابونة بينكي بالفحم مناسبة لكل أنواع البشرة، لأنها تعمل على إزالة السموم من البشرة، وتساعد على تجديد  خلايا البشرة.

ولفتت إلى أن الشاور كريم الخاص بشركة بينكي مكون من زبدة الشية ومستخلص الصبار، ويساعد على ترطيب الجسم، ومتوفر بالعديد من الروائح بصورة كبيرة للغاية ، معقبة: "شاور بينكي بيخلي ريحة جسمك حلوة".


مستشار طبي: كريم بينكي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، بدون أي آثار جانبية، خاصة في منطقة تحت الإبط، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام أي مواد تحتوي على كحول تحت الإبط، لأن هذا قد يؤدي إلى وجود التهابات.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كريم بينكي مصرح من وزارة الصحة المصرية ، ولا يؤدي إلى أي آثار جانبية على الإطلاق، وسعره في متناول الجميع.  

ولفتت إلى أن كثافة كريم بينكي خفيفة جدًا، ويناسب البشرة الدهنية للغاية، ويساعد على علاج الحبوب، خاصة وأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب الدهون الزائدة من البشرة لمنع ظهور الحبوب.

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