مدرب الجابون يكشف سبب غياب أوباميانج.. ويؤكد: لسنا سعداء بالنتيجة أمام مصر

قال باتريس نوفو المدير الفني الفرنسي لمنتخب الجابون الأول لكرة القدم، ، إن فريقه ليس سعيدًا بما حدث أمام منتخب مصر.

وأضاف نوفو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"لم نكن سعداء فلم تسر المباراة أمام مصر كما كنا نريد والمباراة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكن اللاعبين ليسوا سعداء".

وأتم المدير الفني الفرنسي لمنتخب الجابون، تصريحاته بقوله:"أوباميانج كان قد أُصيب في آخر مباراة في السمانة".

وهُزم منتخب الجابون بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الوطني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.