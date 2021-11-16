صندوق "تحيا مصر" يوضح تفاصيل قافلة أسوان | فيديو

قال المهندس محمد مختار ، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تعليقا على القافلة المرسلة لـ محافظة أسوان، إن القافلة ضمت حوالي 11 حاوية ، بالإضافة إلى 6 عربات ضخمة ، وهم محملون بـ 49 طن من المواد الغذائية المختلفة ، والمفروشات والأمتعة اللازمة لمتضرري السيول .

وأضاف المهندس محمد مختار ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " تن " ، أن القافلة تستهدف توزيع المعونات على حوالي 2000 أسرة متضررة من السيول ، متابعا :" عملية توزيع المساعدات مستمرة في 14 نقطة متضررة " .

وأشار " مختار " إلى أن توزيع محتويات القافلة مستمر حتى الغد ، وهي متجهة من القاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة .

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للوحدات السكنية بالعلاقى التي تضم 612 وحدة سيتم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل لهذه الأسر وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لإستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات ، لحين إنتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للإنهيار الجزئى أو الكلى، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومسئولى الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى .

ويأتي ذلك من أجل توفير الاستقرار المعيشى وتخفيف أي معاناة عن الأسر المتضررة جراء السيول التي ضربت المحافظة منذ أيام.