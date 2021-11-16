عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملكة رانيا تنشر صورا من استقبالها لـ الأمير تشارلز وزوجته

الملك الأردني وزوجته
الملك الأردني وزوجته يستقبلان أمير ويلز وزوجته

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، صورًا لاستقبالهما الأمير تشارلز، أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال في قصر الحسينية، وذلك في بداية زيارتهما الرسمية إلى المملكة اليوم الثلاثاء.

وخلال قناة "المملكة" الأردنية، أجرى الملك عبد الله الثاني مع أمير ويلز مباحثات موسعة خلال ، سبقها لقاء ثنائي جرى بحضور الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ودوقة كورنوال، حيث تم التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يستقبلهما الرئيس| أمير ويلز ودوقة كورنوول يزوران مصر في هذا الموعد

الأمير تشارلز يصل الأردن في زيارة رسمية

ورحب الملك عبد الله، في بداية المباحثات الموسعة، بزيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى الأردن، والتي كانت قد تأجلت بسبب "كورونا"، معربًا عن سروره لاستقبال الأمير تشارلز بالمملكة.

وأعرب عن سعادته بالزيارة التي تتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، وبمرور مئة عام على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

ولفت إلى العلاقات التي شهدها في شبابه، وكانت تربط جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، والأمير تشارلز، مضيفاً "لقد تمكنا من البناء على هذه العلاقة فيما بيننا، وبين الجيل الثالث من عائلتينا، وما يثلج الصدر رؤية ابنينا يستمران في توطيد هذه العلاقة".

وأعرب عن الفخر بنجاح قمة جلاسجو التي عقدت أخيراً حول المناخ، مثنيا على قيادة أمير ويلز وجهوده في تسليط أنظار العالم على خطورة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، والتي أدركها قبل الكثيرين.

وأعرب الأمير تشارلز عن سعادته لزيارة الأردن، قائلاً "كنا حريصين على الاطمئنان على أصدقائنا في الأردن وفي الشرق الأوسط في خضم هذه الجائحة".

يذكر أن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، وصل برفقة زوجته دوقة كورنوال، إلى الأردن اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، تستمر يومين، يجري بعدها زيارة إلى القاهرة.
 

الملكة رانيا الأمير تشارلز الملك الأردني الأردن الملك عبد الله الثاني

ترشيحاتنا

نيجيريا تحسم تأهلها للمرحلة النهاية لتصفيات المونديال بتعادل أمام كاب دي فيردي

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

التنمية المحلية : انتهينا من الإستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء لاستيعاب كميات الأمطار..فيديو

أبرزها الفشار والشيكولاتة.. دراسة جديدة تكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك

الجزائر تتأهل بصعوبة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بالتعادل مع بوركينا فاسو

بانجيا.. رحلة استكشاف جديدة للبراكين على سطح القمر والمريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مدبولى يكلف بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة أبو قرن

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

فيديو

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

بعد إزالة السلم الخرساني.. أهالي المرج يلجأون إلى سلم خشبي لصعود الدائري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ