الملكة رانيا تنشر صورا من استقبالها لـ الأمير تشارلز وزوجته

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، صورًا لاستقبالهما الأمير تشارلز، أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال في قصر الحسينية، وذلك في بداية زيارتهما الرسمية إلى المملكة اليوم الثلاثاء.

وخلال قناة "المملكة" الأردنية، أجرى الملك عبد الله الثاني مع أمير ويلز مباحثات موسعة خلال ، سبقها لقاء ثنائي جرى بحضور الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ودوقة كورنوال، حيث تم التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الملك عبد الله، في بداية المباحثات الموسعة، بزيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى الأردن، والتي كانت قد تأجلت بسبب "كورونا"، معربًا عن سروره لاستقبال الأمير تشارلز بالمملكة.

وأعرب عن سعادته بالزيارة التي تتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، وبمرور مئة عام على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

ولفت إلى العلاقات التي شهدها في شبابه، وكانت تربط جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، والأمير تشارلز، مضيفاً "لقد تمكنا من البناء على هذه العلاقة فيما بيننا، وبين الجيل الثالث من عائلتينا، وما يثلج الصدر رؤية ابنينا يستمران في توطيد هذه العلاقة".

وأعرب عن الفخر بنجاح قمة جلاسجو التي عقدت أخيراً حول المناخ، مثنيا على قيادة أمير ويلز وجهوده في تسليط أنظار العالم على خطورة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، والتي أدركها قبل الكثيرين.

وأعرب الأمير تشارلز عن سعادته لزيارة الأردن، قائلاً "كنا حريصين على الاطمئنان على أصدقائنا في الأردن وفي الشرق الأوسط في خضم هذه الجائحة".

يذكر أن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، وصل برفقة زوجته دوقة كورنوال، إلى الأردن اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، تستمر يومين، يجري بعدها زيارة إلى القاهرة.

