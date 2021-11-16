التنمية المحلية : انتهينا من الإستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء لاستيعاب كميات الأمطار..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزراة تعمل بالتنسيق مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الوضع والإستعداد لموسم الأمطار داخل المحافظات.

وأضاف خالد قاسم، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية “الحياه”، أنه انتهينا من جاهزية الإستعدادات الخاصة بأستقبال موسم الشتاء لأستيعاب كميات الأمطار في مختلف المحافظات.

وتابع خالد قاسم، أنه ننسق مع وزارات الري والإسكان والتضامن وعدد من الأجهزة المعنية لتنفيذ خطة الإستفادة من مياه الأمطار في المحافظات.

يمثل نتيجة التغيرات المناخية

وأشار المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية إلى أن ما حدث في اسوان يمثل نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة المنتشرة في الفترة الأخيرة حول العالم مؤكدا أن كمية الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها أسوان لم تحدث منذ 11 عاما .