لإنقاص الوزن وللبشرة.. السر في عصير الجرجير بالعسل

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد عصير الجرجير بالعسل.





عصير الصحة و الرشاقة و النضارة..





إن الجرجير والعسل من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية، لذا ينصح دائمًا بتناول هذا المزيج حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط الجرجير مع العسل ، وتتمثل فى:





- تنقية البشرة من الشوائب

-منتج تخسيس كان نقطة تحول في حياة الكثير من الشباب weight loss

-يقوي مناعة الجسم

-يساهم في تقليل الوزن

-يقلل نسبة الكولسترول الضار بالجسم

-يساهم في زيادة طول الشعر ومنع تقصفه

-يقوي القدرات الجنسية لدى الرجال

-يعالج أمراض الجهاز التنفسي

-يقى من الإصابة بالأمراض السرطانية

-يقلل من الإصابة بإعتام العين

-يؤخر ظهور علامات التقدم بالسن

-يعالج الإمساك

-ينظم مستوى السكر في الدم

-يزيد نضارة و جمال البشرة





يمكنك استخدام مزيج الجرجير والعسل من خلال نقع أوراق الجرجير المقطع في ماء دافئ ثم ضربه في الخلاط ناعم جدا وإضافة قطرات من ماء الورد ثم إضافة القليل من العسل وعصير نصف ليمونه .. يشرب بدون تصفيه.