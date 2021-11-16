الخطيب يكشف ملامح برنامج قائمته الانتخابية في جولة أهلي مدينة نصر

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن بعض ملامح البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة التي يخوض بها انتخابات النادي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري وذلك خلال الجولة التي قام بها مع اعضاء القائمة بفرع النادي بمدينة نصر صباح اليوم .

وحرص الخطيب علي الاستماع لمقترحات ‏أعضاء الجمعية العمومية ، وتسجيلها لدراستها و إدراجها ضمن البرنامج، ووجه بسرعة تنفيذ بعض المتطلبات ‏الخاصة بالأعضاء.‏

وأكد الخطيب أن البرنامج الانتخابي للقائمة سيتم الإعلان عنه بالكامل غدًا، ويتضمن ‏بعض الملفات المهمة الخاصة بفرع مدينة نصر خاصة فيما يتعلق بالملف الانشائي و الخدمى، مشيرا إلي أنه ‏سيتم انشاء ثلاثة ملاعب جديدة للكرة الخماسية بالاضافة إلي انشاء جيم جديد لخدمة الاعضاء، و زيادة ‏سيارات الجولف وتطوير ملعب الكرة و انشاء غرف ملابس جديدة للاعبين.‏

كما يشتمل البرنامج الانتخابي لقائمة الخطيب لفرع مدينة نصر على تطوير منطقة الاطفال ‏والعمل على استخراج التصاريح اللازمة لصالة الجمباز وتطوير الطريق المؤدي إلى ‏الجراج، والانتهاء من مبنى الاسكواش.‏

وأوضح الخطيب أن انشاء جراج النادي هدف تأخر كثيرا وتحديدا منذ عام ٢٠٠٠ بعدما ‏محاولات للحصول على ترخيص ، حيث واجه مسئولو النادي صعوبة بالغة، إلى أن نجح النادي في الحصول ‏على الموافقة خلال نصف ساعة فقط بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.‏

وأضاف الخطيب:" كل الزملاء في مجالس الإدارات السابقة حاولوا الحصول على موافقات ‏لانشاء الجراج، ولكن واجهتهم صعوبة بالغة في استخراج التصريحات اللازمة وأثناء جولة ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة الانشاءات استوقفه المكان الحالي للجراج وطلب ‏استغلاله وخلال نصف ساعة حصل الاهلي على الموافقة وبدأت الإدارة على الفور في تنفيذ ‏المشروع وانجازه خلال فترة زمنية قصيرة بعد سباق مع الزمن".