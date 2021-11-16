عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يكشف ملامح برنامج قائمته الانتخابية في جولة أهلي مدينة نصر

صدى البلد

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن بعض ملامح البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة التي يخوض بها انتخابات النادي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري وذلك خلال  الجولة التي قام بها مع اعضاء القائمة بفرع النادي بمدينة نصر صباح اليوم .

وحرص الخطيب علي الاستماع لمقترحات ‏أعضاء الجمعية العمومية ، وتسجيلها لدراستها و إدراجها ضمن البرنامج، ووجه بسرعة تنفيذ بعض المتطلبات ‏الخاصة بالأعضاء.‏

وأكد الخطيب أن البرنامج الانتخابي للقائمة سيتم الإعلان عنه بالكامل غدًا، ويتضمن ‏بعض الملفات المهمة الخاصة بفرع مدينة نصر خاصة فيما يتعلق بالملف الانشائي و الخدمى، مشيرا إلي أنه ‏سيتم  انشاء ثلاثة ملاعب جديدة للكرة الخماسية  بالاضافة إلي انشاء جيم جديد لخدمة الاعضاء، و زيادة ‏سيارات الجولف وتطوير ملعب الكرة و انشاء غرف ملابس جديدة للاعبين.‏

كما يشتمل البرنامج الانتخابي لقائمة الخطيب لفرع مدينة نصر على تطوير منطقة الاطفال ‏والعمل على استخراج التصاريح اللازمة لصالة الجمباز وتطوير الطريق المؤدي إلى ‏الجراج، والانتهاء من مبنى الاسكواش.‏

وأوضح الخطيب أن انشاء جراج النادي هدف تأخر كثيرا وتحديدا  منذ عام ٢٠٠٠ بعدما ‏محاولات للحصول على ترخيص ، حيث واجه مسئولو النادي صعوبة بالغة، إلى أن نجح النادي  في الحصول ‏على الموافقة خلال نصف ساعة فقط بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.‏

وأضاف الخطيب:" كل الزملاء في مجالس الإدارات السابقة حاولوا الحصول على موافقات ‏لانشاء الجراج، ولكن واجهتهم صعوبة بالغة في استخراج التصريحات اللازمة وأثناء جولة ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة الانشاءات استوقفه المكان الحالي للجراج وطلب ‏استغلاله وخلال نصف ساعة حصل الاهلي على الموافقة وبدأت الإدارة على الفور في تنفيذ ‏المشروع وانجازه خلال فترة زمنية قصيرة بعد سباق مع الزمن".

ترشيحاتنا

انتصار للصحفيين والمهنة.. أحمد موسى يشكر مجلس النواب : ألغى مادة مفخخة

الكونجرس يتحرك لتصنيف الحوثي كـ "منظمة إرهابية"

جدل برلماني حول مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

مواجهة النوات والأمطار.. محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه

التموين: أرصدة دقيق كافية بمخابز أسوان.. وتوفير احتياجات المواطنين من السلع

لأسباب دينية.. إيران تعلن موعد انطلاق الرحلات إلى دولة عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

طقس غير مستقر .. أحمد موسى يحذر من نوة المكنسة على الهواء

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

انخفاض في نسب الزواج والطلاق بمصر .. ما السبب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

فيديو

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ