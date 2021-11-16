التموين: أرصدة دقيق كافية بمخابز أسوان.. وتوفير احتياجات المواطنين من السلع

قال حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن الوزارة لديها غرفة عمليات مجهزة بالمحافظة قبل حدوث السيول؛ توقعًا لحدوث أي أزمة، لافتًا إلى وجود عملية متابعة لجميع السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية، أو خارج نطاق التموين.

وأضاف حسام العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه عند حدوث السيول كانت هناك تجهيزات كاملة وأرصدة دقيق كافية بالمخابز، بالإضافة لتوفير محولات كهرباء بالمخابز تفاديًا لانقطاع الكهرباء، إلى جانب توفير عربات مياه صالحة للشرب.

وأوضح حسام العربي أن جميع أفرع بدالي التموين وفروعها تعمل بكفاءة كاملة، مؤكدًا أن بعض الأماكن التي لم يصل إليها سلع غذائية تم ضخ السلع إليها عبر سيارات متنقلة، لافتًا إلى تخطي الأزمة بسلام؛ حيث تم توزيع، اليوم، 6 عربات على المناطق التي لم يكن بها سلع.

وتابع حسام العربي أن السلع المتاحة ليست غذائية فقط، لافتًا إلى توصيل جميع السلع حتى للمواطنين الذين لم يستطيعوا الوصول لأخذ احتياجاتهم من المساعدات.



