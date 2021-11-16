البيت الفني للمسرح يستمر في دعم الموهوبين

تحدث الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وقال إن البيت الفني مستمر في دعمه الكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فرق البيت الفني للمسرح المختلفة، حيث تطلق فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح الجمعة المقبل الموافق ١٩ نوفمبر الجاري مبادرة "المخرج المحترف"، والتي تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد وتقديمهم لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية. كما تفتتح المبادرة العرض المسرحي "يا دعوة ما تمت" للمخرج مصطفى عبدالسلام على مسرح ملك برمسيس في تمام الثامنة مساءً.

من جانبه قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب إن فكرة مبادرة "المخرج المحترف" تهدف لتقديم مخرج لأول مرة لساحة الاحتراف ولكن بشرط أن يكون قد مارس مهنة الإخراج في الجامعة أو من خلال مهرجانات الهواه أو مهرجانات المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف بسيوني وقال: إن هدف المبادرة تتمثل في اكتشاف وتقديم مخرجين محترفين جدد لساحة الإخراج المسرحي وكذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من شباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدم ضمن هذه المبادرة من حيث الإخراج والديكور و التمثيل و جميع عناصر العرض المسرحي.