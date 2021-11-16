أحمد موسى: الميكروباص لن يمشي على الدائري بعد تطويره.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تطوير الطريق الدائري وتوسعته وقى الطرق من أزمة ازدحام كبيرة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد من أصحاب المنازل المقامة حول الدائري واستدعى التطوير إخلاء منازلهم، تم تعويضهم قبل مغادرة بيوتهم.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الطريق الدائري يربط القاهرة الكبرى ببعضها البعض، وتسير عليه أكبر حركة مرورية.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أن الطريق الدائري لن يكون سوى للأتوبيس الترددي، والميكروباص لن يمشي على الدائري بعد تطويره.



وقال الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير الطريق الدائري مهم جدا، مشيرا الى انه اذا لم يتم تطوير الدائري لحدثت أزمة كبيرة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه عقب الانتهاء من تطوير الدائري سوف يشهد الطرق حالة من السيولة المرورية كبيرة، مشيدا بجهود الدولة بتوسعة الطرق وتشييد الكباري وتوسعة الطريق الدائري.

وأشار أحمد موسى، إلى أنه على الرغم من أن المباني التي تم ازالتها على جانبي الدائري غالبيتها مخالف، إلا أن الدولة عوضتهم ووفرت لهم مساكن بديلة.

واكد أحمد موسى، أنه يسير على الطريق الدائري منذ اكثر من 20 عام، ولم يشهد الدائري تطوير كما يحدث هذه الأيام.