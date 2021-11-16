الأهالي خسروا كل حاجة.. رمال السيول تردم المنازل في أسوان

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، لقاءات مع مجموعة من أهالي محافظة أسوان الذين تضررت منازلهم بسبب السيول وموجة الطقس السيء.

وقام الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”، بجولة تفقدية لرصد حجم الآثار السلبية والدمار الذي خلفته السيول في منازل أهالي أسوان .

وقال يوسف الحسيني: "منازل أهالي أسوان مبنية من الطين الذي يمتص المياه ثم ينهار، ومناسيب المياه ارتفعت لمسافة كبيرة داخل المنازل".

وأضاف يوسف الحسيني: "السيول كانت مصحوبة برمال دخلت داخل المنازل وأدت إلى ردمها بالرمال والمياه".



وأردف يوسف الحسيني: "نرغب في إعادة بناء المنازل المتضررة من السيول، عايزين المنازل تتفرش فرش عرايس من جديد لأن الأهالي خسروا كل حاجة بسبب موجة الطقس السيئ".