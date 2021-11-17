تفاصيل جديدة بخصوص كورونا .. أحمد موسي يحذر من نوة المكنسة ومحافظ الاسكندرية: نستعين بالقوات البحرية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار الهامة ومنها:

أمجد الحداد: معظم اللقاحات توفر مناعة تستمر من 9 أشهر إلى عام | فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، أن معظم لقاحات كورونا توفر مناعة تستمر من 9 أشهر إلى عام ، موضحا أن المناعة المجتمعية تتطلب أن يتم تطعيم أفراد المجتمع في وقت قصير .

وأضاف الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " رأي عام " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هناك حوالي 22 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا ، و14 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحده فقط ، متابعا :" حتى أعداد من أخذوا الجرعة الواحدة يعتبر انجازا " .

إنجاز كبير.. أمجد الحداد يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر| شاهد

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، تعليقا على اعلان وزارة الصحة تطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا ، إن الفترة الماضية شهدت وتيرة سريعة جدا في التطعيمات ، معقبا : "انجاز كبير جدا .. لو وصلنا لـ 70% في فترة وجيزة هنوقف تحور الفيروس".

وأضاف الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " رأي عام " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هناك حوالي 22 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا ، و14 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحده فقط ، متابعا :" حتى أعداد من أخذوا الجرعة الواحدة يعتبر انجازا " .



100 خدمة.. وزير الاتصالات يكشف عن مفاجأة بخصوص بوابة مصر الرقمية



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية أطلقت منذ عدة أشهر وتقدم حوالي 70 خدمة، مضيفا أن هذه البوابة تقدم خدمات كاملة .

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن بوابة مصر الرقمية تقدم 70 خدمة الان وسيتم زيادتها لتصل الى 100 خدمة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخدمات بدأت بالفعل باحترافية.



العليا للفيروسات: لا وفيات نتيجة الحصول على لقاح كورونا.. فيديو



قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إصابات كورونا نوعين، الأول خفيف ويشمل من تلقى لقاح كورونا وتكون الإصابة بسيطة، والثاني يشمل من لم يتلقى لقاح كورونا، وتكون مضاعفات الإصابة شديدة.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدولة المصرية وفرت للمواطنين كل أنواع اللقاحات، حتى في محطات المترو.

أحمد موسى يعلق على انتخابات النادي الأهلي: لولا خوض خالد سليمان لفاز الخطيب بالتزكية



قال الإعلامي أحمد موسى، إن انتخابات النادي الأهلي ستجرى يوم الجمعة، 26 نوفمبر الجاري (2021)، مؤكدًا أن طارق قنديل سيخوض هذه الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي على قائمة الكابتن محمود الخطيب.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البرنامج "ليس داعمًا لأحد في هذه الانتخابات؛ وأي مرشح سيخوض هذه الانتخابات يشرفنا الأيام القادمة"، مشيرًا إلى خوض خالد سليمان على مقعد الرئاسة.

متحدث الصحة: نسب التطعيم بلقاح كورونا في معظم الجامعات تجاوزت 95 %

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك استراتيجية لدى وزارة الصحة تعتمد على التوسع في توزيع لقاحات كورونا.

وتابع حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مراكز تطعيم في أماكن التجمعات مثل محطات المترو والقطار والمولات والمصالح الحكومية التي تشهد إقبالا شديد.



مواجهة النوات والأمطار.. محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة مياه الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال زيادة مياه الأمطار عن المتوقع وبشكل يفوق إمكانيات المحافظة، فإنه يتم الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه.

أحمد موسى يشيد بتوسعة الطريق الدائري: تطوير لم يحدث منذ إنشائه



قال الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير الطريق الدائري مهم جدا، مشيرا الى انه اذا لم يتم تطوير الدائري لحدثت أزمة كبيرة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه عقب الانتهاء من تطوير الدائري سوف يشهد الطرق حالة من السيولة المرورية كبيرة، مشيدا بجهود الدولة بتوسعة الطرق وتشييد الكباري وتوسعة الطريق الدائري.

محافظ الإسكندرية: لدينا أسطول من السيارات الحديثة لمواجهة نوة المكنسة



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن موعد النوات لم يعد معروفًا وثابتًا، مشيرا إلى التغيرات المناخية غيرت موعد نوة “المكنسة”، وتأخرت مدتها من 4 أيام إلى أسبوع وربما أكثر.



وأضاف “الشريف”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاستعداد للنوات يكون قبلها بعدة أشهر، وفي حال انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار يتم إعلان هذا عبر صفحة المحافظة الرسمية.

صندوق تحيا مصر: مساعدة أهالي أسوان بـ 49 مليون طن من المواد الغذائية



قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة تحيا مصر لدعم أهالي أسوان وصلت صباح اليوم، وتم توزيعها عن طريق العربات الصغيرة، مشيرا إلى القافلة بها 49 مليون طن من المواد الغذائية.

وأضاف محمد مختار خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « المواد الغذائية والبطاطين والمفروشات سوف يتم توزيعهم على القرى والنجوع المتضررين من السيول»، لافتا أنه تم توفير وحدات سكنية بديلة للأهالي المتضررين.

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار خفيفة اليوم، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء تكون من متوسطة إلى غزيرة، مؤكدة أن الحالة عادية ولا تدعو للقلق.



وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن طقس الإسكندرية خلال يومي السبت والأحد سيشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة، لافتة إلى أنه جاري تحديث الخرائط الجوية، وربما تكون الحالة أشد أو أضعف.

طقس غير مستقر .. أحمد موسى يحذر من نوة المكنسة على الهواء



قالت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الساعات الأولى من الأربعاء ستكون الامطار متوسطة وسوف يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار على الإسكندرية.



وأضافت إيمان شاكر، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « من المنتظر ان نشهد أجواء ممطرة على السواحل الشمالية للبلاد»، منوهة الى ان هناك تنسيق كامل مع المحافظين و إمدادهم بالمعلومات وفقا للأقمار الصناعية.

