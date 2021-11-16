أبو جبل يشترط الحصول على نفس راتب عواد للتجديد للزمالك

قال الإعلامي كريم شحاتة، إن هناك مفاوضات بين إدارة نادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أبوجبل اشترط الحصول على نفس راتب محمد عواد من أجل التجديد مع الزمالك، وأبلغ إدارة النادي بذلك خلال الفترة الماضية".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين لخوض تدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف كل من البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.