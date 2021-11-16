ليل الفرنسي ينافس جالاتا سراي لضم أليو ديانج من الأهلي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن هناك أكثر من ناد يريد التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الاهلى، خاصة في ظل تألقه مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ليل الفرنسي ينافس جالاتا سراي لضم أليو ديانج خلال الفترة المقبلة".

واحتفل المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي بتأهل منتخب بلاده للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم بعد تحقيق فوز قوي على حساب نظيره رواندا بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الإقليمي "نياميرامبو" ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر اليو ديانج عبر حسابه علي انستجرام صورة له وكتب قائلا "النسور تقلع في الجولة الثانية مبروك يا فريقي".



وضمن منتخب مالي بهذا الفوز التأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث سيكون ضمن التصنيف الثاني للمنتخبات السمراء ليبتعد بشدة عن مواجهة منتخب مصر في المواجهات المقبلة.

