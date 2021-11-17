أخبار السيارات | المعارض تنفذ قرار حماية المستهلك وتعلن الأسعار.. أفخم سيارة SUV صينية.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الإعلان عن أسعار السيارات المعروضة بشكل واوضح داخل المعرض المنتشرة على مستوى الجمهورية للحد من ظاهرة الأوفر برايس بناء على تعليمات جهاز حماية المستهلك صحيحة وتضبط الأسواق.

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، القرار الخاص بجهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار السيارات ، لانهاء ظاهرة الأوفر برايس ، صحيح ويعمل بالفعل على تقليلها.

تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية بدء مرحلة جديدة من التطور من خلال مشروع السيارات الطائرة و الذي سيتم إطلاقها و قيامها بأول رحلة تجريبية في عام 2028 و ستكون نواه لمشروع هائل ، سيتم التوسع فيه خلال العامين التاليين للرحلة التجريبية الأولى ، بحلول عام 2030 .

في ظل التقدم الهائل الذي شهدته صناعة السيارت الكهربائية في السنوات القليلة الماضية و من بينها الشركات الصينية ، و التي سارت على نفس النهج بهدف الحد من ظاهرة تلوث المناخ ، المتسبب الرئيسي في تأكل طبقة الأوزون ، و أرتفاع درجة حرارة الأرض في ظاهرة عالمية جديدة غير مسبوقة منذ بداية الثورة الصناعية في شمال اوروبا و أنتقالها الى جنوب شرق آسيا بل و تخطتها .

تنتمي سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 لفئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ، وتعتبر واحده من أقوى أسطول سيارات الصانع الياباني المخضرم في هذه الفئة المخصصة للرحلات العائلية الطويلة بفضل قدرتها على مقاومة الطرق الوعرة ، بسبب مواصفاتها الميكانيكية القوية وتصميمها.

كشفت شركة الأمل الوكيل المحلي لعلامة byd التجارية الصينية في مصر عن السيارة السيدان الجديدة byd اتوماتيك موديل 2022 بشكل رسمي داخل السوق المصري ، و ذلك بعد توقف دام لعده سنوات بسبب بعض المشاكل و لكن عادت العلامة التجارية مره آخرى بشكل جديد و مميز و بتجهيزات أكثر قوة من أي وقت مضى.