أخبار الفن.. تعليق نيللي كريم بعد فيديو انفعال زوجها على جمهور قرطاج.. سميرة أحمد تكشف عن تعاونها مع ابنتها في مسلسل جديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية :



حل الفنان الشاب محمود ياسين ضيفا على موقع صدى البلد ،بعد النجاح الكبير الذى حققه بعد عرض حدوتة “أم العيال" من مسلسل زى القمر ،وحكاية “على الهامش” من مسلسل إلا أنا.

ام جديد فى حياة الفنانة القديرة سميرة أحمد قد بدأته ليلة أمس، أطفات فيه شموع العام الجديد، ولكن توهجها الفنى مازال قائماً ولا ينطفى، بفضل تاريخها الفنى الذى قدمت من خلاله عشرات الأعمال المحفورة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى .

حب الجمهور كان هديتى ليلة أمس بهذه الكلمات بدأت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد حديثها عن الاحتفال بعيد ميلادها ، حيث أكدت انها تفأجئت بكم هذا الحب والتقدير من قبل الجمهور، مؤكدة أن جمهورها غمرها بكم كبير من الحب جعلها تبدأ عامها الجديد بمزيد من الحماس والسعادة .

يستعد الفنان هاني رمزي، للسفر إلى الأراضي السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث من المقرر ان يقوم بعرض مسرحيته الجديدة “ أبو العربى ” خلال موسم الرياض .

ومن المقرر أن يعود بعدها الى القاهرة لعرض موسم جديد من المسرحية للجمهور المصرى ،وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الاول ، حيث حظى العرض المسرحى بأقبال جماهيرى كبير .

أصدر المنتج محسن جابر بياناً صحفياً رد فيه على شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ، بشان حق استغلال أغانى الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وجاء نص البيان كالأتى: دأبت شركة صوت القاهرة على إطلاق وبث بيانات وأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وتدعى حقوق لها على مصنفات السيدة أم كلثوم وآخر زعمها أن المحكمة حكمت لها يوم 10/11/2021 باستغلال أغانى ام كلثوم والحقيقة أن المحكمة الاقتصادية حكمت بتاريخ 10/11/2021 فى القضية 549 حكماً صريحاً بإنتهاء العقدين المبرمين مع شركة صوت القاهرة وورثة السيدة ام كلثوم لأنتهاء مدة كل منهما".

لقت الفنانة نيللى كريم على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى الذى انفعل فيه زوجها على أحد المعجبين خلال تواجدهما فى تونس لتكريمها فى الجدورة السابقة من مهرجان قرطاج السينمائى عن مجمل أعمالها .

وقالت نيللى كريم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كان هناك تكدس شديد من الجمهور ، فلم يكن هناك أى إجراءات أمنية، وهذا الأمر جعلنا نخرج من المكان بصعوبة شديدة ، بالإضافة إلى حرصها على اتباع الإجراءات فى ظل انتشار فيروس كورونا.

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أسم مسلسلها الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم بإخراجه أحمد صالح .

وأكدت ياسمين صبري ان مسلسلها القادم من المقرر ان يحمل أسم “ دنيا ” ، حيث كان من المقرر ان يقوم بتأليفه محمد عبد المعطى قبل ان يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف أخر .



