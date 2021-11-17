التذكرة بـ 3 جنيهات .. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل قطار أبوقير |فيديو

يختصر ساعة في 25 دقيقة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل قطار أبو قير، موضحا أنه يختصر الوقت من ساعة إلى 25 دقيقة، وسيتم إنشاؤه وفقا لأعلى المعايير العالمية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر تذكرة القطار ستكون 3 جنيهات فقط.



وأضاف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قطار أبو قير سيكون لمسافة 21 كيلو من محطة مصر حتى أبو قير ، لافتا إلى أنه خلال فترة التطوير سيتم توفير وسائل نقل بديلة بأسعار مناسبة للمواطنين.



وواصل خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، موضحا أن شركات النقل الخاصة ستتولى نقل المواطنين خلال فترة إنشاء قطار أبو قير .

