شادي محمد : لقطة فتحي وصلاح في شارة الكابتن هي الأبرز في مباراة الجابون

أكد الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، أن لفتة احمد فتحي خلال منحه شارة الكابتن لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، هي الأبرز في مباراة مصر والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وقال شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن لفتة فتحي مع صلاح تنهي جميع الجدل الذي أثيرت خلال الفترة الماضية، وأضاف أن ترحيب صلاح بالفرقة الموسيقية للمكفوفين كانت أيضا من اللقطات الرائعة في المباراة.

فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة ، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .



أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدي أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم هدف عكسي في الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج ، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54.