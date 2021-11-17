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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النادي شهد طفرة في الإنشاءات غير مسبوقة..

عضو مجلس الأهلي يرد على التعاقد مع أشرف بن شرقي |فيديو

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

تحدث طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،  عن تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، حيث قال "شخصية الأهلي لا تسمح لعضو مجلس إدارة بأن يتحدث في أمور الكرة، وبصفة عامة لا يوجد عضو مجلس إدارة يتطوع من نفسه ليقول إنه سيجلب صفقة أو ما شابه ذلك".

وأضاف طارق قنديل خلال استضافته مع الإعلامي «أحمد موسي»، ببرنامج «على مسئوليتي» : "هذه كانت سابقة هي الأولى في تاريخ انتخابات الأندية، أن يتم تقديم برنامج انتخابي مكتوب، وما لم يتم تحقيقه هو الذي حالت بعض الظروف مثل أزمة كورونا دون تنفيذه".

وأردف: "الأهلي شهد طفرة في الإنشاءات غير مسبوقة، وبلغت القيمة التعاقدية نحو 1.3 مليار جنيه".

وتابع: "أول لائحة تم وضعها للنادي الأهلي كانت عام 1908، واللائحة الحالية وضعها أبناء النادي وتضمن حق المرأة والطفل، مجلس الإدارة المنتهية مدته واجه الكثير من التحديات، لكنه تمكن من تجاوزها".

 

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