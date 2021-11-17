استشاري تشريعات: مصر تستهدف أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات | فيديو

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن البيانات الشخصية تعد أهم سلعة في العالم، لافتا إلى أننا نعاني من كم المكالمات التي نتلقاها بغرض التسويق والتي تعد صورة مصغرة من فكرة الاستفادة من البيانات الشخصية.

وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج رأي عام المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن مصر تستهدف أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وممر رقمي عالمي .

ولفت إلى أن الشركات الكبرى لا تقوم بعمل مركز بيانات إلا بعد أن تتأكد من توافر قاوون يحمى البيانات الشخصية ، وبالتالي أصبح من المهم وضع قانون للتعامل مع البيانات الرقمية .

وتابع : المواطن له الحق في معرفة أين تذهب بياناته، ولماذا يتم جمعها من خلال الشركات ، ومن حقه مسح بياناته في حالة عدم رضاه عن جمعها .

