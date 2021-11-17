سميحة أيوب: فيلم أرض النفاق يرسخ في الأذهان.. وأديت الوحش مع عمالقة الفن | فيديو

قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن فيلم أرض النفاق من الأفلام الجميلة، مؤكدة أنه ظل راسخا في الأذهان لسنوات طويلة، وقدم رسالة مهمة في المجتمع.

وأضافت سميحة أيوب، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي"، أن فيلم "الوحش"، أديته مع عمالقة الفن محمود المليجي وأنور وجدي، مشيرة إلى أن ذكريات هذا الفيلم جميلة.

وتابعت سميحة أيوب، أديت العديد من الأدوار في المسرح، مؤكدة أن العمل في التليفزيون يختلف بشكل كامل عن المسرح.

كرمت في كل الدول العربية

وحول مسيرة تكريمها في حياتها الفنية بداية من عبد الناصر ومروراً بالرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس السادات، قالت: "كرمت في كل الدول العربية وكل دولة كرمتني كذا مرة، وأفضل تكريم حصلت عليه في مسيرتي الفنية هو ذلك الذي حصلت عليه من الدولة المصرية ممثلاً في جائزتي الدولة التقديرية ووسام النيل.. هذه أقرب التكريمات لقلبي".

