بقاء محمد صلاح في ليفربول من عدمه .. هل يملك مدربه القرار؟

تحدّث توماس جروني المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والمتخصص في رميات التماس، بأنه سعيد جدًا لحالة الحب الكبيرة التي يراها من جانب الشعب المصري لفريق ليفربول.



واستكمل جروني حديثه مع الإعلامي كريم رمزي لبرنامج رقم 10 والذي يُذاع على القناة الأولى المصرية.

حيث كشف توماس جروني عن أفضل لاعب مميز في رميات التماس، قائلاً: هو الظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد.



وعن دور محمد صلاح قال: هام ومميز في خلق مساحات لباقي زملائه في الملعب أثناء تنفيذ رميات التماس.



وبسؤاله عن حالة الحب التي تظهر للجميع بين لاعبي ليفربول، أجاب جروني: من المهم جدًا تواجد مثل هذه الأمور لتحقيق النجاح وحصد البطولات.

وعن رأيه في مدي إمكانية بقاء صلاح في ليفربول من عدمه خلال الفترة القادمة؟ أجاب جروني: هذ الأمر ليس لدي أي معلومات عنه، فهو أمر يرجع للاعب والإدارة، وليست لي علاقة به.