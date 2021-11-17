تعادل موريتانيا مع غينيا الاستوائية 1-1 في التصفيات المؤهلة للمونديال

تعادل منتخب موريتانيا مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف لمثله في ختام مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .



وتقدم منتخب موريتانيا عن طريق أبوباكار كمارا في الدقيقة 22 ، وتعادل لغينيا اللاعب ساوول كوكو في الدقيقة 59.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب موريتانيا إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية ، كما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 11 نقطة في الوصافة .



وكان المنتخب التونسي لكرة القدم قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن غينيا الاستوائية، ليتأهل إلى المرحلة الفاصلة في التصفيات التي تقام مارس المقبل.



وضمن نسور قرطاج مكانهم بين منتخبات التصنيف الأول في قرعة المرحلة الفاصلة التي تجرى يوم 18 ديسمبر المقبل.