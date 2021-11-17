رسالة من الفنان مراد مكرم لمنتقدي حدوتة مسلسل "سكر مر" |فيديو

قال الفنان مراد مكرم، أتمنى أن يكون هناك حدوتة لسلسلة حلقات "وراء كل باب" أكثر تعمقاً وأكثر إيجاداً للحلول، مُسترسلاً: "عشان نقدر نرضي الأسر والعائلات اللي كلمتنا مدايقين من جوانب معينة موصلنلهاش في حدوتة "سكر مر".

وأضاف مراد مكرم، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "إحنا مكانش قصدنا نبين في المسلسل إن الأولاد الذين يعانوا من مرض السكر ضعفاء، إحنا كان قصدنا نوضح أن هذا المرض موجود عند أطفال كتير في مصر وبيعانوا وخلو بالكم من المعاناة ديه لأنها محتاجة من المجتمع كله شوية تكاتف".

ووجه رسالة للأهالي اللي لا يعجبهم المسلسل "معلش اعتبروه بس مجرد فتحة باب لموضوع محدش تطرق له من قبل وانتو محتاجين إن الميديا والإعلام تتطرق له عشان نقدر نلاقي الحلول المرجوة اللي انتوا بتدوروا عليها واللي تكلفتها عالية على معظم الأسر اللي عندهم أطفال مرضى بالسكري".