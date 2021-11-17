البرازيل ضد الأرجنتين .. شوط أول سلبي بحضور ميسي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من لقاء منتخبى الأرجنتين والبرازيل، المقام حاليا على ملعب "ديل بيسينتيناريو".

وتقام المباراة فى قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي لتحقيق الفوز على البرازيل في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى مونديال 2022.

وخاض منتخب الأرجنتين 12 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، ولم يتذوق طعم الخسارة.

وأكد أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تواجد ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمواجهة البرازيل.

وشارك ميسي في 15 دقيقة في مباراة الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الثالثة عشر من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البرازيل مباراة الليلة، دون أي ضغوط، بعدما حسم التأهل رسميا إلى كأس العالم 2022.