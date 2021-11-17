الفنانة فريال يوسف: حدوتة "سكر مر" ألقت الضوء على معاناة الأمهات |فيديو

قالت الفنانة فريال يوسف، إن نجاح حدوتة مسلسل "سكر مر" وراء مجهود ناس كتير وعلى رأسهم المخرج محمد عبد السلام والمؤلف أحمد عبد الفتاح وكل العناصر التي كانت متواجدة في العمل وبفضل ربنا أكيد.

وأضافت "فريال يوسف"، خلال لقائها ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "عايزة أقول الله يكون في عون أى أم في المطلق فما بالك الأمهات اللي لديهم أولاد محتاجين رعاية خاصة ، إحنا تطرقنا لموضوع الأطفال الذين لديهم مرض السكر بنسبة عالية و لكن يوجد أطفال آخرون يعانون من أمراض كثيرة أخري".

وتابعت: "اللي كان عنده مشاهد عياط تأثر في العمل ده أوي لأنه كانت توجد مشاعر قوية والكلام كان مكتوب بطريقة عميقة جداً وقدرنا نوصل مشاعر كتيرة للناس".