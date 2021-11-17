المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: المنظومة الجديدة تقدم خدمات صحية بجودة عالية|فيديو

قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة الجديدة والقانون الجديد لسنة2018 ، هو يعتبر الحجر الأساسي في المنظومة الجديدة لأنه خلق 3 هيئات جدد وفصل تمامًا تمويل الخدمات الصحية التي سوف تقدم للمواطن عن الخدمة الصحية نفسها والجهات التي تقدمها.

وأضاف حسام صادق، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن القانون أصبح فيه مصادر للتمويل متعددة ومن ضمنها الاشتراكات التي يساهم بها المواطنون ووجود مصادر أخرى تساعد على نشاط هذه المنظومة مستقبلاً.

وتابع: "كانت المنظومات السابقة تعاني من عملية التمويل والاستدامة المالية وتوفير الموازنة الكافية، للقدرة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين، مؤكداً أنه لا يوجد مواطن في مصر ليس مغطى تأمينياً في المنظومة الجديدة والخدمات الصحية كلها بالكامل الدولة هى التي تتكفل بها ودفع الاشتراكات الخاصة لغير القادرين.