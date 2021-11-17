البرتغال ضد الأرجنتين.. التعادل السلبي يحسم اللقاء ورفقاء ميسي يبحثون عن التأهل

حسم التعادل السلبي قمة منتخبى الأرجنتين والبرازيل، على ملعب "ديل بيسينتيناريو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



سيطرت الأرجنتين على معظم فترات المباراة وخاصة الشوط الأول، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل في الفترة الأولى، مع عدم نجاح من الجانب البرازيلي في الوصول للشباك، لينتهي الشوط كما بدأ بلا أهداف.

ولم يظهر النجم ليونيل ميسي بالمستوى المطلوب رغم أنه شارك أساسياً وسدد كرة أرضية قوية جداً في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفعت البرازيل المتأهلة قبل هذه الجولة رصيدها إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب بينما أصبح رصيد الأرجنتين 29 نقطة.

واستمر المنتخبان بدون خسارة في هذه التصفيات، وبهذه النتيجة ضمنت الأرجنتين وصولها إلى الملحق على الأقل.