قريباً.. عمرو مصطفى يشوق الجمهور بعمل جديد بصحبة يسرا

قريبا..عمرو مصطفي يشوق الجمهور بعمل جديد بصحبة يسرا

نشر الملحن عمرو مصطفي، صورة برفقة النجمة يسرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مصطفى مشوقاً جمهوره من خلال صورتيهما: "قريباً مع أعظم ممثلة يسرا".

يذكر أن ردت الفنانة يسرا على سؤال الإعلامية شيرين سليمان: إزاى محافظة على جمالك؟.

أوضحت الفنانة يسرا خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان قائلة:" الجمال ستر من ربنا".

لفت الفنانة، يسرا، إلى أن الظهور على الريد كاربت يحتاج مجهودًا ضخمًا من الفنانات، معقبة: "جزء من شغلنا".



وكانت قد عبّرت الفنانة يسرا، عن فخرها بنجاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.