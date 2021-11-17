نشرة المرأة والصحة | علاجات سريعة من مطبخك تساعد على نمو الشعر.. 3 مشروبات تخلصك من الكحة في لمح البصر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

هل تعاني من تس اقط الشعر علاجات سريعة من مطبخك تساعد على نمو الشعر بشكل طبيعي إليك أبرزها وفقاً لموقع هيلث لاين

من المعروف أن الصبار يحتوي على كمية جيدة من الإنزيمات التي قد تصلح خلايا الجلد الميتة وبصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى نمو أسرع للشعر. ينصح ببدء اليوم بشرب كوب من عصير الصبار.

دون أدوية.. 3 أنواع من المشروبات تخلصك من الكحة في لمح البصر

مع التقلبات الجوية يصاب الكثير من الأطفال بالكحة ونزلات البرد إليك علاجات سريعة من مطبخك تخلصك منها وفقا لموقع medicalnewstoday



ويعد العسل علاج منزلي شهير للسعال وهو خلط العسل بالماء الدافئ.وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال

لاستخدام العسل لعلاج السعال ، اخلطي ملعقتين صغيرتين (ملعقة صغيرة) بالماء الدافئ أو شاي عشبي. اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم. لا تعطي العسل للأطفال أقل من 1 سنة.

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مهلبية التفاح للرضع لأنها من أكثر الأكلات المفيدة للأطفال في هذا العمر .

يمكن عمل مهلبية التفاح للرضع فى المنزل بطرق عديدة جدا وبخطوات سهلة تستطيع أى أم تنفيذها فى المنزل.

ويجب قبل عمل مهلبية التفاح للرضع تحديد الفئة العمرية للطفل بالشهور حيث أن طريقة إعدادها تختلف حسب سن الطفل.

كشفت دراسة طبية حديثة بجامعة توركو الفنلندية، قدرة فحوصات الأشعة المقطعية على تشخيص التهاب الزائدة الدودية بسهولة مع تقليل تعرض المرضى للإشعاع؛ لاسيما وأنه أكثر أسباب دخول المستشفى شيوعًا، كما أن إزالة الزائدة الدودية من أكثر أنواع الجراحة شيوعًا في جميع أنحاء العالم.