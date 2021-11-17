صحف الإمارات: حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. الإخوان على أبواب القائمة السوداء في أمريكا

تصدرت أنباء ترشح المشير خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة في ليبيا، عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح الأربعاء، إضافة إلى عقد القمة العالمية للحكومات دورتها الثامنة في 29 و30 مارس.

وأبرزت الصحف الصادرة من الإمارات تقديم المشير خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وقال حفتر في كلمة بعد التقدم بأوراق ترشحه " أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".

وأضاف "أتعهد بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها"K كما تعهد المشير حفتر ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات.

واهتمت الصحف بينها "البيان" بإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" والتي تشكل أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ "الاقتصاد الأزرق" وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المدينة الصناعية "أوكساچون" ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وأضاف ولي العهد السعودي " ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساچون" في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة".

وقال الأمير محمد بن سلمان " تسعدني رؤية التطوير والأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، واتطلع إلى رؤية التوسع السريع لها".

على جانب آخر، قالت صحيفة "الاتحاد" إن تنظيم الإخوان "على أبواب القائمة السوداء في أمريكا"، حيث يشكل مشروع القانون الذي قُدِمَ للكونجرس لتصنيف جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، مؤشراً جديداً على تزايد إدراك المُشرّعين الأميركيين للخطر الذي يمثله هذا التنظيم الدموي على مصالح بلادهم من جهة، والأمن الإقليمي والدولي من جهة أخرى.

والمشروع الذي تقدم به عضوا الكونجرس، السناتور تيد كروز والنائب ماريو دياز بالارات، يحظى بدعم كثير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممن أكد العديد منهم، ضرورة الإسراع بوضع الإخوان على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من فرض عقوبات صارمة على هذه الجماعة الإرهابية، وهو ما سيقود بالتبعية إلى الحد من قدرتها، على مواصلة أنشطتها التخريبية ونشر أيديولوجيتها المفعمة بالكراهية والتحريض على العنف.

وشدد هؤلاء على أهمية ما ينص عليه مشروع القانون، من إلزام وزارة الخارجية الأمريكية، بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت المعايير القانونية اللازمة لتصنيف مجموعة ما على أنها تنظيم إرهابي، تنطبق على الإخوان أم لا، وهو التصنيف الذي سيوجب، حال إعلانه رسمياً، اتخاذ الولايات المتحدة، إجراءات تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعة.

واعتبر محللون غربيون، أن إقدام كروز على طرح هذا المشروع من جديد، بعدما سبق له تقديمه من قبل أعوام 2015 و2017 و2020، يعكس تزايد الزخم الحالي الذي تشهده الساحة الأمريكية، لتجريم أنشطة الإخوان داخلياً، واستباق أي محاولات قد تسعى إدارة جو بايدن للقيام بها، للتواصل مع الجماعة، أو القوى والشخصيات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

وشدد المحللون، على أن جماعة الإخوا» تمثل القاعدة الرئيسة لمختلف التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم "القاعدة" وغيره، مؤكدين وجود تعاون بينها وبين هذه المجموعات الدموية، على المستويات الأيديولوجية والتمويلية والعملياتية، بما يجعلها ضالعة بشكل مباشر، في كثير من الهجمات الإرهابية التي يشهدها العالم.

دوليا، أبزرت الصحف حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن دخول رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة.

وفي نص نشر بعد الفوز المطعون به لأورتيجا بولاية رئاسية جديدة في انتخابات السابع من نوفمبر، اعتبر بايدن أنه "من واجب الولايات المتحدة التحرّك" إزاء ما تمارسه حكومة أورتيجا.

وأضاف "لقد قررت أنه من مصلحة الولايات المتحدة تقييد وتعليق دخول أعضاء حكومة نيكاراجوا بقيادة الرئيس دانيال أورتيجا، بمن فيهم زوجته ونائبة الرئيس روزاريو إلى الولايات المتحدة" وكل من لهم علاقة بأعمال "تقوض المؤسسات الديمقراطية" في ذاك البلد.

كما اهتمت الصحف ضمنها "الخليج" بتنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الدورة الـ 8 للقمة يومي 29 و30 مارس المقبل، تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وبالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم، في دورة استثنائية، تؤكد أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات

وتغطي الدورة الـ 8 للقمة العالمية للحكومات 8 محاور رئيسية، تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، وتشمل: السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية.

وأكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة العالمية للحكومات تكتسب في دورتها الـ 8 أهمية مضاعفة، كونها تأتي كحدث عالمي شامل يجمع الحكومات والمنظمات الدولية ونخبة من رواد الأعمال والشركات الكبرى والقطاع الخاص على منصة واحدة هدفها تشكيل منظومة الفرص المستقبلية، إضافة لتزامنها مع الجهود العالمية للخروج من مرحلة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من تحديات تحملت الحكومات الجانب الأكبر من تبعاتها وآثارها.

وستشهد الدورة الـ 8 للقمة الإعلان عن الفائزين في النسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب الوزراء حول العالم، وقصص النجاح التي تمكنوا من تحقيقها في مجالات العمل الحكومي الموجه لخدمة المجتمعات، والتي تشكل مثالاً يحتذى لكل المسؤولين الحكوميين، في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

واهتمت الصحف أيضا بمستجدات الأزمة بين لبنان ودول الخليج، حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء، سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، والقائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت هادي هاشم، واطلع منهم على التطورات المتعلّقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث، في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب إلى الدبلوماسيّين اللبنانيّين الثلاثة مغادرتها.

ووأكد الرئيس اللبناني أن العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربيّة الشقيقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

فيما قالت صحيفة "البيان" إن الدبلوماسيين الثلاثة أطلعوا عون على تفاصيل ما تبلّغوه من المراجع الدبلوماسية في البلدان التي أُبعِدوا منها، والتي لم يكن يتوقعها أيّ منهم.

وتنذر، هذه التفاصيل وفق ما تردد من معلومات، بإجراءات أكثر قساوة من تلك التي اتخِذت حتى اليوم، إن لم يتدارك المسؤولون اللبنانيون الأزمة ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، قبل أن تصل الأمور إلى مراحل متقدمة يصبح من الصعب التراجع عنها، مع ما يعنيه الأمر من كون التطمينات الرسمية وحدها لا تكفي.