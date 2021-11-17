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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز في أوزبكستان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

علم أوزبكستان
علم أوزبكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز في منطقة " تيرميز " بأوزبكستان من أجل تسهيل عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان . 


وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الشأن اليوم أن ممثلي أوزبكستان والاتحاد الأوروبي بشأن أفغانستان بحثا هذه المسألة خلال اجتماع لهما في بروكسل.


وأفاد البيان بأن ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بأفغانستان توماس نيكلاسون أعرب اهتمامه باستمرار التعاون مع أوزبكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. 
ولفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على استمرار المشاورات بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي تمشيا مع جهود الأمم المتحدة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المركز الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدات إلى أفغانستان سيكون مقره في منطقة تيرميز الأوزبكية.

أوزبكستان الاتحاد الأوروبي أفغانستان المساعدات اخبار العالم

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