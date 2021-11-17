فوز بيرو على فنزويلا 2-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022

حقق منتخب بيرو انتصارا ثمينا على مضيفه منتخب فنزويلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أوليمبيكو دي لا سيوداد أونيفرسيتاريا" في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

سجل هدفي بيرو كل من جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 18، وكريستيان كويبا في الدقيقة 65 ، بينما أحرز هدف فنزويلا اللاعب داروين ماتشيس في الدقيقة 52 وأهدر نفس اللاعب ركلة جزاء لفنزويلا في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد بيرو إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا ، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند سبع نقاط في المركز الأخير.