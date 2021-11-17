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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل حد الإعجاز.. كاتب صحفى: قطاع النقل يشهد طفرة بكافة القطاعات

جمال رائف
جمال رائف

قال جمال رائف  نائب مدير تحرير مجلة 6 أكتوبر: إن مصر شهدت بعد عام 2014 تدشين بنيتها التحتية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بالطرق ، الكبارى ، وسائل النقل حدوث طفرة بكافة القطاعات تصل لحد الإعجاز .


وأضاف جمال رائف خلال استضافته مع الاعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية صدى البلد  ، أن الدولة المصرية بحجم سكانها الذى من المتوقع أن يصل عام 2052 لما يقرب من 200 مليون نسمة هو فى حاجة إلى الاستعداد للمستقبل بشأن تطوير كافة الطرق والبنية التحتية وتدشين عدد كبير من المشروعات بكافة المجالات .


وأشار جمال رائف ، إلى أن  الدولة المصرية تحرص أيضأ على تدشين مدن وتجمعات سكنية جديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة ، المحافظات والتى تحتاج إلى شرايين تسهل تدفقات المواطنين وحدوث نقلة نوعية فى القريب العاجل تتعلق بنقل الحكومة ، و الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة والذى يتوازى فى تدشين الطرق ، الكبارى ، النقل .

جمال رائف العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية البنية التحتية

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