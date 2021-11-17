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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب

الحديد والصلب
الحديد والصلب

 بحث وزير التجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا مع ممثلة التجارة الأمريكية كاترين تاي، في العاصمة (طوكيو) تخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات اليابان من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤولون يابانيون، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يناقش هاجيودا مع تاي في أول زيارة له لليابان منذ توليه منصبه في مارس الماضي، كيفية تعزيز سلاسل التوريد الرئيسية.

وتأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو وهاجيودا والاتفاق على بدء مفاوضات لحل الخلاف على الرسوم الجمركية.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا إضافية بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على واردات الألمنيوم منذ عام 2018، عندما أشارت إدارة ترامب إلى مخاطر الأمن القومي المحتملة بموجب سياستها الخارجية والتجارية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أنهت واشنطن نزاعًا مشابهًا مع الاتحاد الأوروبي، مما سمح باستيراد بعض الصلب والألمنيوم الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.

وسعت طوكيو مرارًا إلى تطبيع تجارة الصلب والألمنيوم مع عدم اتخاذ إجراءات مضادة، على عكس النهج الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.

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