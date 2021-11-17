عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور خطير لوضع كورونا في ألمانيا.. وقرار عاجل لسلطات ميونيخ بشأن الكريسماس

علم ألمانيا
علم ألمانيا

مع تدهور الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، أعلن عمدة ميونيخ، ديتر رايتر، إلغاء سوق الكريسماس.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، قال رايتر: "الوضع المأساوي في عياداتنا والنمو المتسارع للعدوى الجديدة لا يترك لي أي خيار آخر.. أي شيء أو حدث آخر سيكون غير مسؤول، وسيؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة".

ألمانيا تعلّق مؤقتا آلية ترخيص خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".. فيديو

7 انتصارات.. ألمانيا تحت قيادة هانز فليك لا ترحم المنافسين

وأضاف رايتر أنه "علاوة على ذلك، سيكون الوضع سيء خاصة لجميع العاملين في عياداتنا، الذين يعملون بأقصى قدراتهم".

وأوضح أنه في موقع سوق الكريسماس المنظم في الساحة المركزية في ميونيخ - مارينبلاتز - من المستحيل تحديد عدد الضيوف والتأكد من الامتثال لما يسمى بقاعدة G2، والتي بموجبها لا يمكن الالتقاء سوى بالأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ولفت إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى إلغاء سوق الكريسماس، مؤكدًا أن إدارة المدينة تدرس دفع تعويضات لمنظمي الحدث، الذين سيتكبدون خسائر مالية جسيمة.

كما أشار العمدة إلى أن إقامة أسواق خاصة لعيد الميلاد أمر ممكن تماما مع وجود عدد محدود من الزوار والامتثال لقاعدة "G2plus"، التي تفترض القبول فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو المرضى الذين لديهم اختبار سريع سلبي لفيروس كورونا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950 بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت ألمانيا 294 وفاة جديدة جراء تداعيات فيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 98274.

وتمهد ألمانيا الطريق أمام فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص الذين اختاروا حتى الآن عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في محاولة للسيطرة على أعلى مستويات العدوى منذ بدء الوباء.

فيروس كورونا المانيا عمدة ميونخ ميونخ سوق الكريسماس

ترشيحاتنا

بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان "سكن لكل المصريين" 2 لوحدات التسليم الفوري

ميدو: حسام البدري السبب في ابتعاد مصر عن التصنيف الأول

وزير الأوقاف يكشف عن الطريقة الشرعية الصحيحة لتعظيم ثواب الصدقة

مش أزمة.. ميدو يعلق على وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني

بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

اللهم في هذا الصباح .. 7 كلمات عن النبي تحصنك من كل شر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث محير وخطير لزورق عسكري إسرائيلي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

تحرك برلماني لـ إدراج الـ«الشبو» بجدول المخدرات

فرح يكسوه الحزن..تفاصيل جديدة حول مصرع وإصابة 5 أشخاص من بينهم عروسان في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

فيديو

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ