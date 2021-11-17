تدهور خطير لوضع كورونا في ألمانيا.. وقرار عاجل لسلطات ميونيخ بشأن الكريسماس

مع تدهور الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، أعلن عمدة ميونيخ، ديتر رايتر، إلغاء سوق الكريسماس.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، قال رايتر: "الوضع المأساوي في عياداتنا والنمو المتسارع للعدوى الجديدة لا يترك لي أي خيار آخر.. أي شيء أو حدث آخر سيكون غير مسؤول، وسيؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة".

وأضاف رايتر أنه "علاوة على ذلك، سيكون الوضع سيء خاصة لجميع العاملين في عياداتنا، الذين يعملون بأقصى قدراتهم".

وأوضح أنه في موقع سوق الكريسماس المنظم في الساحة المركزية في ميونيخ - مارينبلاتز - من المستحيل تحديد عدد الضيوف والتأكد من الامتثال لما يسمى بقاعدة G2، والتي بموجبها لا يمكن الالتقاء سوى بالأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ولفت إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى إلغاء سوق الكريسماس، مؤكدًا أن إدارة المدينة تدرس دفع تعويضات لمنظمي الحدث، الذين سيتكبدون خسائر مالية جسيمة.

كما أشار العمدة إلى أن إقامة أسواق خاصة لعيد الميلاد أمر ممكن تماما مع وجود عدد محدود من الزوار والامتثال لقاعدة "G2plus"، التي تفترض القبول فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو المرضى الذين لديهم اختبار سريع سلبي لفيروس كورونا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950 بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت ألمانيا 294 وفاة جديدة جراء تداعيات فيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 98274.

وتمهد ألمانيا الطريق أمام فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص الذين اختاروا حتى الآن عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في محاولة للسيطرة على أعلى مستويات العدوى منذ بدء الوباء.